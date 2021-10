Sortie kamikaze, front contre front avec l'arbitre : l'hallucinant pétage de boulons d'un gardien libyen

Ne cherchez plus, voici la séquence hallucinante du weekend. Alors que l'Espérance Tunis affrontait le club libyen d'Al-Ittihad Tripoli en tour préliminaire de la Ligue des Champions africaine, le gardien de l'équipe visiteuse, Muad Ellafi, s'est distingué de façon honteuse.

Jugez plutôt par vous-mêmes. Nettement en retard sur une percée en profondeur d'un attaquant tunisien, le portier est sorti le pied bien trop haut, pour faucher son adversaire en plein vol. Une intervention kamikaze, qui rappelle la sortie dramatique et tristement rentrée dans les annales, du gardien allemand, Harald Schumacher, sur l'infortuné Patrick Battiston lors de la Coupe du monde 1982.

Malheureusement pour lui, Ellafi, logiquement exclu sur la phase, n'avait semble-t-il pas terminé son petit "show" personnel dimanche. Furieux d'être renvoyé aux vestiaires et contestant véhément la décision de l'arbitre, il est allé jusqu'à un front contre front avec l'officiel...avant d'être finalement calmé par ses coéquipiers.

Reste désormais à voir combien de temps il sera suspendu. Au vu de son comportement avant et après la phase, on risque de ne plus le voir sur les pelouses pendant un petit temps...

Le joueur blessé s'en est lui, miraculeusement sorti indemne. C'est son club qui l'a partagé sur Twitter, rassurant pas mal de monde.