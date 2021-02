Ski : "Ici ce n’est pas Courchevel, c’est Charleroi"

Les Sports d’hiver vous manquent ? Car en cette période, c’est le moment idéal pour dévaler une piste pleine de poudreuse. Pourtant, avec le Covid-19, il est quasi impossible de se rendre sur les stations de ski.

Ce n’est pas un souci pour Alex Hubin. Pour lui tout problème a une solution. Et celle-ci passe par Charleroi. On voit le skieur dévaler des pentes au Terril du Boubier en compagnie de ses camarades. Au programme : des sensations fortes, des belles descentes, mais aussi quelques gamelles. A voir et revoir sans modération.