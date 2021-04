"Si on passe, j'offre le McDo" : quand une équipe de D4 se met à rêver du Stade de France

Enfin un peu de légèreté dans cette actualité gangrénée par le Covid et...la Super League. Alors que tous les regards étaient rivés vers l'UEFA et les clubs de Premier League mardi soir, sur les pelouses françaises on disputait les quarts de finale de Coupe de France.

Et alors que, coronavirus oblige, le club est à l'arrêt forcé depuis de longues semaines, Rumilly Vallières, modeste pensionnaire de National 2 (équivalent à la D4) s'est offert le scalp de Toulouse (2-0) pour poursuivre sa folle épopée et se qualifier pour le dernier carré.

Une qualification historique pour cette bourgade de 15.000 habitants qui se met désormais à rêver de Stade de France, vu qu'il ne reste plus qu'une petite étape à franchir.

Avant la rencontre face à Toulouse, Fatsah Amghar avait livré une interview rafraîchissante à So Foot. Il avait expliqué qu'en ces temps difficiles, la Coupe de France "restait un rayon de soleil qui apporte beaucoup de sourires et de dynamisme au sein du club."

Le technicien du club haut-savoyard avait également confié que si ses troupes réalisaient l'exploit face aux Toulousains, il allait payer...un McDonald's à toute l'équipe. "Mais si on va au Stade de France, ils auront droit à une démonstration de danse de la part du staff. Ils savent que je danse comme un pied. Pour mon mariage, j'ai passé trente secondes sur la piste !" expliquait-il à So Foot.

Alors que ces remous autour de la Super League nous ont à nouveau prouvé que le football était phagocyté par l'argent, cette interview profondément humaine émanant du foot amateur nous fait du bien. On imagine d'ailleurs que les Big Macs ont dû avoir une saveur toute particulière après la rencontre.