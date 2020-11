Bayer Leverkusen - Hapoel Beer Sheva - © RTBF

"Santé!", le Beer Sheva remercie le Bayer Leverkusen pour cette relance foireuse - Europa League -... Construire par l'arrière, impliquer le gardien dans la construction du jeu, oser prendre des risques en défense dans un premier temps pour en récolter les fruits en fin d'action. L'idée a fait son chemin ces dernières saisons et de plus en plus d'équipes adoptent ce nouveau credo... qui peut parfois réserver de mauvaises surprises. Jeudi soir en Europa League, le Bayer Leverkusen en a fait les frais en offrant le but du 2-1 provisoire à l'Hapoel Beer Sheva. Juste avant l'heure de jeu, le défenseur croate du club allemand Tin Jedvaj et le gardien finlandais Lukas Hradecky ont joué un coup franc dans leur camp avec trop de désinvolture. Après s'être échangés le ballon deux fois, Jedvaj a nonchalamment adressé une passe latérale à son équipier mais celle-ci a été interceptée par Shviro qui a redonné provisoirement de l'espoir à son équipe. Une erreur qui ne pèsera finalement pas sur le résultat vu que Leverkusen s'est imposé 4-1.