Reconnaître les Bleus quand ils étaient enfants : Olivier Giroud accepte le défi - Euro 2020 -... Sur le banc face à l'Allemagne lors du premier match de la France dans cet Euro 2020, Olivier Giroud espère trouver de la place dans le onze français pour la suite du tournoi. Juste avant cet Euro, l'avant-centre français avait insisté sur l'importance du groupe et de l'esprit d'équipe au sein de la sélection française. Il faut dire qu'en presque 10 ans d'équipe dix ans d'équipe de France, Giroud en a côtoyé des joueurs. Des visages qu'il connait par cœur et qu'il est même capable de reconnaître quand ils étaient petits. L'attaquant de Chelsea s'est prêté au jeu des 'Baby Pics' de l'UEFA et a réussi un sans faute même s'il a mis plus de temps à identifier Karim Benzema.