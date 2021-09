Quiz : Parviendrez-vous à retrouver les 40 joueurs qui ont disputé plus de 100 matches de Ligue des Champions ?

Quelques semaines seulement après le sacre de Chelsea au détriment de Manchester City, la Ligue des Champions a repris ses droits mardi soir pour une édition 2021-2022 qui s'annonce particulièrement ouvert.

En marge de ce come-back très attendu et de la confrontation entre Bruges et le PSG ce mercredi soir, nous vous proposons un quiz des 40 joueurs qui ont disputé plus de 100 matches de Champions League. Parviendrez-vous à les retrouver ? Indice, plus ou moins utile, ce ne sont que des (super)-stars ! Gare aux oublis !