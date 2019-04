Quand un chien s'attaque au Marathon des Sables...

Qui a dit que le sport était réservé aux humains ? En ce moment, un chien fait parler de lui sur le Marathon des Sables. 'Cactus', c'est son nom, est devenu sans le vouloir un concurrent de cette course à pied.

Le Marathon des Sables est une course extrême qui se dispute en ce moment dans le désert marocain. Au menu, 240 kms à parcourir répartis en six étapes. Dès les premiers kilomètres, les concurrents ont remarqué la présence d'un chien errant qui s'est mis à suivre les coureurs. Et pas sur une petite distance puisque 'Cactus' a en fait parcouru les 32 kms de l'étape de lundi et les 37 kms de l'étape de mardi ! Les organisateurs ont même réussi à estimer son temps. Après deux étapes, 'Cactus' occupait la 52ème place du général (sur 1.000 participants).

'Cactus' est évidemment devenu la mascotte des concurrents. La question est maintenant de savoir si le chien errant suivra les participants jusqu'au bout. Si c'est le cas, il deviendra le premier chien 'finisher' du Marathon des Sables !