Quand Naples confond Genk et Gand lors du tirage de la Ligue des Champions

Le tirage au sort vient de tomber. Nos clubs ont tiré le gros lot avec le PSG, le Real Madrid et Galatasaray pour Bruges. Et Liverpool, Naples et Salzbourg pour Gand.

Oui vous avez bien lu. Enfin, c’est ce qu’a compris Naples. Sur leur compte Twitter, le club de Dries Mertens s’est simplement trompé en mettant Gand à la place de Genk. A Felice Mazzu de laisser un souvenir impérissable à Naples, histoire que le club italien ne se trompe plus la prochaine fois.

Les six journées de cette première phase se dérouleront entre le 17 septembre et le 11 décembre. Les deux premiers des huit groupes de quatre rejoindront les huitièmes de finale joués en février 2020 et dont le tirage au sort est programmé le 16 décembre. Les troisièmes classés seront envoyés en seizièmes de finale de l'Europa League. Les quatrièmes seront éliminés.