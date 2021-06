Quand les joueurs autrichiens se lancent dans un... concours de plongeons sur le terrain détrempé

Alors que les 24 équipes présentes à l'Euro s'apprêtent à entamer leur compétition dans les prochains jours, tous les joueurs essaient, tant bien que mal, de passer les temps entre les briefings, les séances vidéos et les entraînements.

Nouvelle illustration avec la sélection autrichienne qui a profité d'une drache monumentale pour s'amuser sur son terrain. Profitant du gazon détrempé, les joueurs se sont lancés dans un concours de plongeons. Et le plus motivé à ce petit exercice se nommait sans doute Christoph Baumgartner, le jeune médian d'Hoffenheim. Tout sourire et sans se poser de questions, l'Autrichien s'est jeté la tête la première...glissant pendant quelques mètres avant de s'arrêter, hilare.

De chouettes images, qui ne paient pas de mine, mais qui ont tendance à prouver que ce groupe autrichien vit bien.