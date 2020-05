Quand l'émission "Quotidien" découvre "Les Héros du gazon"...

Les héros du gazon - Episode 03 (3/7) - 12/05/2020 L'heure du premier match avec le coach Leo Van der Elst a sonné ! Avant de prendre la direction de Gedinne, le coach va devoir composer son équipe et prendre des décisions qui ne plairont pas à certains joueurs. Malgré la présence de nombreux supporters, nervosité et frustration s'empareront rapidement de l'équipe... et ce sentiment se renforcera avec le passage du coach, Leo Van der Elst, dans l'émission « La Tribune ». Leo arrivera-t-il à retrouver la confiance de ses joueurs ? Dans cet épisode, découvrez comment les joueurs d'Yvoir vont tenter de retrouver la ligne et l'endurance. Et ce n'est pas tout... Leo Van der Elst invite une psychologue du sport pour apprendre aux joueurs à positiver quel que soit le résultat sur le terrain. L'équipe d'Yvoir arrivera-t-elle à appliquer tous ces conseils lors du match face à l'équipe de Pondrôme, première du classement ?