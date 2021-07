Pro League : Seul face au but vide, Jelle Vossen signe (déjà) l'un des gros ratés de la saison

Renard des surfaces réputé dans le championnat belge, Jelle Vossen roule sa bosse aux quatre coins des pelouses de notre royaume depuis de longues années. A 32 ans, et alors que le crépuscule d'une riche carrière arrive tout doucement, il était malgré tout titulaire avec Zulte-Waregem pour le déplacement sur le terrain de Louvain.

Et alors que les deux équipes se tiraient la bourre après 11 minutes stériles, l'ancien Diable rouge a déjà signé l'un des ratés de la saison. Seul face au but vide après un centre à ras de terre parfait, Vossen s'est complètement loupé et a propulsé le cuir dans la 57e rangée des travées de Den Dreef.

Le sérial buteur belge s'est malgré tout (et comme souvent) rattrapé dans la foulée, inscrivant le premier but du match avant la demi-heure. Grâce à un pénalty de l'inévitable Thomas Henry, les Louvanistes sont finalement revenus dans la rencontre avant la mi-temps. 1-1, c'est d'ailleurs le score final au terme d'une rencontre bien hâchée. Et pour l'ambitieux Vossen, ce partage gardera sans doute un léger goût amer.