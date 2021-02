Pro League : "Peut-être que vous ne pouvez pas nous voir, mais nous sommes toujours là"

C’est une belle image que l’on a vue ce samedi lors de la victoire de Zulte-Waregem contre Courtrai 1-2 lors de la 28e journée de Pro League. A la fin de la rencontre, les joueurs de Franky Dury ont tenu à saluer leurs supporters qui sont absents des stades.

Avec le message suivant, "you may not see us, but we’re always here", soit "peut-être que vous ne pouvez pas nous voir, mais nous sommes toujours là". Un beau geste de la part de l’équipe qui veut associer ses supporters à ses beaux résultats.