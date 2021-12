Pro League : Guillaume Dietsch exclu, le milieu de terrain Théo Pierrot prend sa place dans les buts

Pro League : Guillaume Dietsch exclu, Théo Pierrot, prend sa place dans les buts - Pro League -... Comme si le match n’était pas assez compliqué comme ça, Guillaume Dietsch, le gardien sérésien se fait exclure. C’est un des joueurs, Théo Pierrot, qui se retrouve dans les cages face à Benito Raman qui tire le penalty et marque le cinquième but de la soirée pour les Mauves (0-5). Sans surprise, Anderlecht s’impose (trop) facilement sur la pelouse d’un Seraing invisible et au niveau catastrophique dans cette rencontre. Un " jour sans " pour les hommes de Jordi Condom.