Pro League : Amallah se retourne le doigt lors d’un contact - Football - 14/05/2021 Selim Amallah aurait pu se faire bien mal sur ce contact avec Aster Vranckx. Le joueur s’est retourné le doigt, mais a pu remonter au jeu. On joue la 11e minute de jeu du match Standard-Malines. Lors d’un contact anodin entre Selim Amallah et Aster Vranckx, le joueur du Standard termine au sol avec un doigt retourné. Une image qui n’est pas évidente à voir. Heureusement pour le joueur, son doigt a été remis en place, il a été soigné et a pu remonter sur le terrain.