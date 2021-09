Prime à la fidélité, paiement… en cryptomonnaie : plus de détails sur l’hallucinant salaire de Messi au PSG

Débarqué dans la Cité de l’Amour à la surprise générale , Leo Messi n’a pas encore réellement réussi son acclimatation, sa prestation en demi-teinte contre Bruges ayant prouvé qu’il y avait encore du chemin à faire pour retrouver son rythme et créer des automatismes avec ses nouveaux – et prestigieux – coéquipiers.

Plus qu’un joueur, Leo Messi est aujourd’hui devenu une marque. Un ambassadeur, une superstar, un mythe qui parvient à fédérer autour de lui. Quand le PSG a donc mis le grappin sur la Pulga il y a quelques semaines, tous les regards se sont subitement braqués sur cette Ligue 1, souvent considérée comme la brebis galeuse des 5 "grands" championnats européens.

En marge de cette arrivée tonitruante, malgré, on l’a dit, des débuts sportifs hésitants, le journal l’Equipe a donné plus de détails concernant le salaire astronomique de l’Argentin. Messi a donc signé un contrat de deux ans (plus une année en option), on le savait, et percevra 30 millions annuels nets.

Ce qu’on ne savait pas c’est que le contrat de l’ancien Catalan inclut également une "prime de fidélité". En d’autres termes, Messi touchera… 10 millions supplémentaires par année où il acceptera de rester au PSG. À la fin de cette saison, la Pulga pourrait donc déjà toucher 10 millions… et pourrait gagner encore 10 millions supplémentaires s’il venait à rempiler pour un 3e exercice. En tout et pour tout, Messi pourrait donc percevoir 110 millions d'euros en trois ans.

Autre subtilité de ce contrat XXL, Messi percevra 1 million d’euros annuels… en cryptomonnaie. Une innovation qui prouve que l’Argentin n’est pas un joueur comme les autres. Et aussi qu’on est bien arrivé en 2021…