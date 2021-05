Premier League : Reguilon inscrit son premier but avec Tottenham, mais contre son camp

Tottenham reçoit Aston Villa lors de la 38e journée de Premier League avec pour objectif de se qualifier pour l’Europa League.

Sergio Reguilon se souviendra longtemps de ce match de championnat face à Aston Villa. Le défenseur a inscrit son premier but sous les couleurs des Spurs. Malheureusement, si ce but est plutôt beau, il est contre son camp. A la réception d’un centre, Reguilon essaye de dégager le ballon, mais à la place l’envoie dans le côté droit de son but et trompe Lloris.

Pourtant tout avait bien commencé pour Tottenham. Bergwijn fait 1-0 à la 8e minute de jeu. Mais cet avantage ne va durer que 12 minutes avant le csc de l’Espagnol. Et puis, à la 39e, Watkins va donner l’avantage aux visiteurs. Le score est pour le moment de 1-2.