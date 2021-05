Premier League : Reguilon inscrit son premier but avec Tottenham battu contre Aston Villa, mais contre son camp

Tottenham recevait Aston Villa lors de la 38e journée de Premier League avec pour objectif de se qualifier pour l’Europa League. Si Tottenham a mené, les Spurs s’inclinent finalement 1-2 et vont devoir cravacher jusqu’au bout pour se qualifier pour l’Europe.

Sergio Reguilon se souviendra longtemps de ce match de championnat face à Aston Villa. Le défenseur a inscrit son premier but sous les couleurs des Spurs. Malheureusement, si ce but est plutôt beau, il est contre son camp. A la réception d’un centre, Reguilon essaye de dégager le ballon, mais à la place l’envoie dans le côté droit de son but et trompe Lloris.

Pourtant tout avait bien commencé pour Tottenham. Bergwijn fait 1-0 à la 8e minute de jeu. Mais cet avantage ne va durer que 12 minutes avant le csc de l’Espagnol. Et puis, à la 39e, Watkins va donner l’avantage aux visiteurs.

Le score ne va plus changer. Aston Villa s’impose et met la pression à Tottenham. Toujours 6e avec 59 point et une différence de but bien meilleure que ses rivaux directs, les Spurs sont dans une situation précaire.

Harry Kane, dont c'était peut-être le dernier match sous ce maillot au Tottenham Hotspur Stadium, et ses coéquipiers restent donc à égalité de points avec West Ham, 7e, mais qui doit encore jouer en soirée à West Bromwich Albion, 19e et déjà relégué.

Une victoire ou un nul des Hammers et ils reprendraient cette 6e place qui qualifie pour la C3, alors que la 7e envoie en Ligue Europa Conférence.

Huitième, eux aussi avec 59 unités au compteur, mais une différence de but de +4 seulement, les Toffees seront en embuscade lors de la dernière journée pour éventuellement profiter d'un faux-pas des équipes qui les précèdent.