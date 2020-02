Pour la Saint-Valentin, le geste d'affection "zlatanesque" d'Ibra envers son agent Raiola

Il nous avait presque manqué. Après une saison et demie outre Altantique en MLS, Zlatan Ibrahimovic a décidé de revenir à ses premiers amours et de relever un dernier défi en paraphant un contrat avec l'AC Milan. Des Rossoneri avec qui il avait connu des bons moments au début de la décennie, raflant un titre de Serie A. Et qui dit retour d'Ibrahimovic, dit retour d'anecdotes, de déclarations et d'enfantillages typiquement zlatanesques.

Jeudi soir, après le partage entre l'AC et la Juventus, le Suédois était d'ailleurs d'humeur taquine. Et c'est Mino Raiola qui en a fait les frais. Au moment où son agent s'exprimait à la presse en disant "Je me méfie de Zlatan. La dernière fois, il m'a tapé dans le dos, j'en ai toujours mal", Zlatan est passé derrière Raiola, fait mine de l'ignorer, avant de subtilement décocher un solide un coup de poing dans le dos de Raiola. On considérera cela comme une marque d'affection dans le langage zlatanesque.