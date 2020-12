Peter Crouch répond avec humour à Lineker sur les 644 buts de Messi

Lionel Messi a dépassé Pelé au nombre de buts inscrits pour un seul club. 644 buts, un chiffre incroyable si on s’y intéresse d’un peu plus près. C’est ce que Gary Lineker a notamment fait. L’ancien joueur et consultant en a profité pour rappeler que pour battre ce record, il faut marquer 43 buts par saison pendant plus de… 15 ans dans le même club. Cela vous situe l’impact incroyable qu’à Messi depuis de nombreuses années au FC Barcelone.

Derrière ces chiffres énormes, un joueur a répondu à Lineker. Peter Crouch a retweeté avec la réponse suivante : "C’est exceptionnel ce record, mais le mien, celui de deux buts avec 644 clubs différents tient toujours.".

Avec entre 757 et 767 buts marqués en matches officiels tout au long de sa carrière et selon les sources, Pelé devance encore Messi (714) et Cristiano Ronaldo (754). Même si le Brésilien revendique plus de mille buts inscrits… en comptant tous les matches joués, officiels ou non.