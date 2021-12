Penalty insolite en Irak : Le coach monte sur le terrain pour choisir son tireur

Zeljko Petrovic a l’art de se mettre en scène. Dès son premier match à la tête de l’équipe nationale irakienne, l’ancien international yougoslave fait le tour de la toile. En cause ? Son incursion sur la pelouse dans le temps complémentaire du match Oman-Irak comptant pour la toute nouvelle Coupe D’Arabie.

Le scénario de cette fin de match est haletant. Alors qu’il ne reste que quelques secondes à jouer l’Irak bénéficie d’un penalty et a l’occasion d’égaliser. Ayman Hussein rate son envoi mais l’arbitre décide de le faire retirer car le gardien d’Oman a bougé trop tôt. Ayman Hussein s’apprête à retenter sa chance mais voit arriver son nouveau coach en courant. Zeljko Petrovic n’a manifestement plus confiance en son attaquant.

Le successeur de Dick Advocaat sort de ses gonds, monte sur le terrain, et demande à Hasan Abdulkareem de tirer le penalty. Une scène loufoque mais pas inutile puisque ce dernier ne tremble pas et permet à l’Irak de décrocher un point dans ce tournoi organisé au Qatar dans le but de préparer la Coupe du monde 2022.

Les rencontres se jouent dans les stades qui accueilleront les matches de la Coupe du monde et la FIFA expérimente également des caméras capables de détecter automatiquement les hors-jeu.