Noel Gallagher rend hommage à Kompany lors d'un concert à Séoul

Le chanteur Noel Gallagher, ancien leader du groupe Oasis et grand supporter de Manchester City, a tenu à rendre un vibrant hommage à notre compatriote Vincent Kompany lors de son concert à Séoul ce lundi. « Y a-t-il des supporters de Manchester City dans la salle ? » a-t-il commencé sous les acclamations du public.

Avant de poursuivre, « Hier, notre capitaine a décidé de nous quitter et de retourner dans son ancien club d'Anderlecht . J'ai envie de dire à Vinnie, c'était un plaisir de te connaitre, un plaisir d'être un de tes amis et maintenant on va jouer Wonderwall pour Vinnie. » a-t-il terminé avant de chanter son célèbre tube Wonderwall. Pendant la chanson, des photos de Kompany sous les couleurs des Cityzens défilaient sur le grand écran à l'arrière.

Un bel hommage de la part d'un des plus grands fans de City qui montre combien le capitaine emblématique des Skyblues était apprécié à Manchester.