Michy Batshuayi tente l'aventure dans une nouvelle équipe

Blessé depuis la semaine dernière à la cheville, Michy Batshuayi a trouvé de quoi occuper son temps. Le Diable Rouge vient de rejoindre une toute nouvelle équipe, celle d'Avengers où il sera ambassadeur de la marque Marvel en Belgique pour la sortie du prochain film de la licence, "Infinity War". Il a publié une vidéo sur Twitter pour annoncer la nouvelle.

"Les superhéros ne se blessent jamais. Maintenant que Dortmund est sain et sauf, j’ai rejoint l’équipe d’Avengers pour préparer au mieux la Coupe du Monde. Merci Disney pour leur confiance" a décrit l'attaquant de Dortmund.

"Michy Batshuayi a tout d’un superhéros. Il en a l’étoffe et le charisme. Dans son domaine, le football, il est l’un des meilleurs joueurs belges, l’un des plus forts et des plus populaires ! Grand fan de Comics de surcroît, il présente toutes les qualités pour rejoindre l’équipe des Avengers. Son arrivée dans l’univers Marvel, bien entendu, restera un mythe." a communiqué le firme.