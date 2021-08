Au total, les deux hommes ont croisé le fer à 44 reprises. Le bilan ? 16 victoires pour Ramos, 19 pour Messi et 9 partages. En 17 ans, ces 44 matches ont souvent toujours été tendus, parfois même à la limite de la licité. Parce que les deux hommes, de par leurs positions respectives, étaient souvent amenés à ferrailler l’un contre l’autre. Et que forcément, de par leurs caractères respectifs, cela pouvait parfois créer des étincelles.

"Nous avons souffert de Messi. Probablement que si Barcelone ne l’avait pas eu et que si nous ne l’avions pas eu en face de nous, je pense que nous aurions gagné plus de titres" Aussi surprenant que cela puisse paraître, cette déclaration sort de la bouche de Sergio Ramos. Surprenant parce que l’homme n’est généralement pas adepte de ce genre d’envolée lyrique pour rendre hommage à un adversaire.

Rappelez-vous de ce Clasico du 2 mars 2019. Le 41e duel entre Ramos et Messi. Et probablement celui qui a poussé leur petite rivalité personnelle à son paroxysme. On joue la 44e minute, les deux hommes sont au contact. D’un subtil saut de cabri, Ramos évite l’intervention de son meilleur ennemi.

Lionel Messi et Sergio Ramos tête contre tête. © AFP OR LICENSORS

Avec le recul, on se dit finalement que ce duel entre Messi et Ramos illustre tout ce que le football a de plus inégal à nous offrir. Parce que, visuellement du moins, tout oppose les deux hommes. D’un côté le placide artiste Lionel, à la démarche chaloupée et au dribble soyeux, qui respire Barça. De l’autre, l’exubérant boucher Sergio, aux épaules bien larges, au rictus volontairement provocateur à la volonté de fer, qui irait jusqu’à mourir pour défendre les couleurs de son Real. La rivalité Barça-Real incarnée par ses deux plus fiers représentants.

Qui aurait donc pu parier que ces deux frères ennemis, habitués à se battre l’un contre l’autre depuis 15 ans allaient se retrouver… unis sous la même tunique ? Probablement pas grand monde.

Le PSG a décidé de franchir le pas et de briser cette rivalité culte pour unir les deux hommes. Un pari gagnant ? L'avenir le dira. Mais au vu du pedigree et de l'expérience ce des deux gaillards, quelque chose nous pousse à penser que les tensions d'autrefois seront vite oubliées. Parce que, malgré leurs énormes différences, les deux joueurs ont un point commun : ils sont nés pour gagner.

Les joueurs que Lionel Messi a le plus affrontés