Melody Donchet : La "Cristiano Ronaldo" du foot freestyle

Melody Donchet c'est la "Cristiano Ronaldo" , ou si vous préférez, la Reine absolue du football freestyle. La demoiselle de Montpellier, compte 6 titres de championne du monde dans sa discipline. A 31 ans, elle est loin d'avoir fini sa conquête de sacres mondiaux, et de vidéos incroyables sur ses réseaux sociaux.

Aujourd’hui c’est la star de sa discipline, avec 350.000 abonnés, sur son compte Instagram. C’est peu, à côté des 80 millions de vues sur internet, de la vidéo de son titre mondial, conquis en 2014 au Brésil. C’est à ce moment-là, qu’elle est entrée dans une nouvelle dimension. Et depuis lors, elle ne s’arrête plus sur les réseaux sociaux.

Ses vidéos sont incroyables, et on imagine, le travail que Melody Donchet doit fournir, en amont pour proposer de telles prouesses techniques. Dans sa dernière vidéo, elle a d’ailleurs partagé ses coups d’essais, nombreux, avant d’arriver au Graal, la réalisation de son objectif… Dompter le panier de basket, avec comme seules armes, ses pieds, et un ballon de foot.