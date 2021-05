Maxime Richard et Gilles Dejong allient motocross et kayak pour un backflip spectaculaire au-dessus de la Lesse

Maxime Richard et Gilles Dejong allient motocross et kayak pour un backflip spectaculaire au-dessus... Réussir un backflip au-dessus de la Lesse: c'est le défi que s'est lancé Gilles Dejong, spécialiste belge du motocross freestyle. Dans une vidéo promotionnelle pour un de ses sponsors, Dejong s'est exhibé dans une course-poursuite avec le multiple champion du monde de Kayak sprint en descente de rivière, le Dinantais Maxime Richard. Une séquence spectaculaire dans un décor enchanteur à proximité du célèbre château de Walzin. "Ce n’est pas tous les jours qu’on voit quelqu'un faire un backflip, et encore moins un backflip juste au-dessus de ta tête quand t’es en train de pagayer. Épique !", a commenté Maxime Richard.