Malgré l'immanquable du week-end, l'Atalanta de Castagne étrille l'Inter

Lors de la large victoire de l’Atalanta face à l’Inter Milan (4-1) ce dimanche à l’occasion de la 12ème journée de Serie A, Josip Ilicic s’est illustré en manquant une occasion en or.

Aux commandes de la partie après la rapide ouverture du score de Hateboer (9'), les coéquipiers de Timothy Castagne, monté au jeu à la 56ème, sont passés tout proche du break dix minutes plus tard. Complètement esseulé au deuxième poteau, Ilicic a tenté de reprendre en un temps du gauche mais s’est emmêlé les pinceaux et a vu le ballon frôler le poteau et sortir en coup de pied de but (22’). Même si la pluie y était certainement pour quelque chose, c’est assurément le plus gros raté du week-end.

Heureusement pour le Slovène, la suite de son match s'est déroulé plus joyeusement. Si les Nerazzurri ont égalisé sur penalty par Icardi (47'), Ilicic a signé deux passes décisives pour Mancini (62') et pour Djimsiti (88') avant que Gomez ne clôture les débats (90'+4).