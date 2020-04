Lors d’un live avec Murray Djokovic se moque de Wawrinka, qui lui envoie un doigt d’honneur

Alors qu’Andy demandait à Novak d’évoquer un souvenir de 2015, le Serbe a expliqué que le souvenir n’était pas sportif… Si cette année-là Wawrinka a remporté Roland-Garros, ce n’est pas vraiment ce que retient le numéro un mondial, mais plutôt la tenue vestimentaire du joueur à ce moment. Stan avait disputé le tournoi avec un short à carreaux dans les tons roses. Ce short qui avait beaucoup fait parlé de lui. Et visiblement il a marqué les esprits. Mais la moquerie de Djokovic n’est pas passée inaperçue vu qu’apparemment Wawrinka, le principal intéressé, était occupé à regarder ses deux collègues discuter. Et avec évidemment beaucoup d’humour, il a adressé un émoticone doigt d’honneur au Serbe. Si ce n’est évidemment pas très poli, c’est aussi et surtout révélateur d’une bonne humeur générale entre ces grands champions qui se donnent régulièrement rendez-vous virtuellement en cette période de confinement.

Novak Djokovic et Andy Murray s'étaient donné rendez-vous sur Instagram pour un live ce vendredi soir. Les deux joueurs ont abordé énormément de sujets lors d'une conversation plutôt drôle où Djokovic a une nouvelle fois montré son côté bout-en-train et farceur. Peu enclin à reste sérieux, "Nole" a notamment taclé Stan Wawrinka... Alors qu'Andy demandait à Novak d'évoquer un souvenir de 2015, le Serbe a expliqué que le souvenir n'était pas sportif... Si cette année-là Wawrinka a remporté Roland-Garros, ce n'est pas vraiment ce que retient le numéro un mondial, mais plutôt la tenue vestimentaire du joueur à ce moment. Stan avait disputé le tournoi avec un short à carreaux dans les tons roses. Ce short qui avait beaucoup fait parlé de lui. Et visiblement il a marqué les esprits. Mais la moquerie de Djokovic n'est pas passée inaperçue vu qu'apparemment Wawrinka, le principal intéressé, était occupé à regarder ses deux collègues discuter. Et avec évidemment beaucoup d'humour, il a adressé un émoticône doigt d'honneur au Serbe. Si ce n'est évidemment pas très poli, c'est aussi et surtout révélateur d'une bonne humeur générale entre ces grands champions qui se donnent régulièrement rendez-vous virtuellement en cette période de confinement.