Ligue 1 : Le RC Lens réinvente le générique de Denver pour annoncer une arrivée

Alors que le mercato bat son plein depuis quelques semaines, les clubs jouent d’idées et de trouvailles pour annoncer les nouvelles arrivées. Cette semaine, le RC Lens a innové en parodiant le générique de Denver pour officialiser le transfert de Deiver Machado en provenance de Toulouse.

Dans la vidéo postée sur ses réseaux sociaux, le club nordiste a parodié les paroles du célèbre dessin animé mettant en scène le dinosaure Denver : "Deiver, c’est le dernier renfort, un défenseur et bien plus encore !". De quoi remplir une partie des supporters du Racing de nostalgie qui se rappellent des paroles originelles "Denver, le dernier dinosaure, c’est mon ami et bien plus encore".

Ancien joueur de La Gantoise, Machado va découvrir la Ligue 1 après une belle saison au deuxième échelon du côté de Toulouse.