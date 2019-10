Les joueurs de Veracruz, protestent contre les salaires non payés, laissent marquer Gignac sans l'attaquer

Vendredi soir, André Pierre Gignac a inscrit le second but de la rencontre opposant les Tigres contre Veracruz. Le Problème, c’est qu’il a marqué sans faire face à aucune opposition. Les joueurs de Veracruz n’ont commencé à jouer qu’après le second but.

La raison : les joueurs ne sont plus payés depuis plusieurs mois et ont décidé de rester immobiles en début de match pour protester contre les salaires impayés. Au final, l’équipe de l’ancien Marseillais s’est imposé 3 buts à 1.

Avec cette victoire, les Tigres sont 3e au classement général, alors que Veracruz est bon dernier avec seulement quatre points en 13 matchs, sans avoir engrangé une seule victoire.