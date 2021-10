Le penalty insolite de l’année : directement sur la tête d’un steward

Yeovil Town s’est imposé contre Weymouth FC au quatrième tour qualificatif de la FA Cup. Le club du Somerset a émergé au bout d’une séance de tirs au but tendue et marquée par de nombreux ratés, des deux côtés.



Les tireurs de Weymouth n’ont fait mouche qu’une fois, mais le prix du plus "beau" loupé de la série est sans conteste attribué à Yeovil. Un des tireurs a mis tout son cœur dans sa frappe. Il a manqué le cadre mais pas la tête du steward positionné derrière le but.



Vu sa réaction, ce dernier est visiblement supporter de l’équipe locale. Un peu sonné mais heureux. Pas pour longtemps puisque ses couleurs ont finalement été éliminées.