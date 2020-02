Le gardien des Tigres se prend pour Sinan Bolat et qualifie son équipe de la tête

Le commentaire original radio de Thierry Luthers et Manuel Jous - 21/02/2020 Standard-Antwerp est toujours un match particulier. Une ambiance électrique, un match rugueux, des provocations... Sur le terrain, il y a aussi plusieurs joueurs fort appréciés des supporters liégeois. Ce sera le cas d'un ancien et d'un actuel de la maison "rouche", chacun à un bout du terrain: Sinan Bolat et Arnaud Bodart, ancien et nouveau gardien du Standard.