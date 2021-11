Le défi fou de Tom Pagès : sauter à moto d’une falaise de 170 mètres

Le Français Tom Pagès n’a pas peur de repousser ses limites et il voit les choses en grand. Toujours plus téméraire, l’adepte de motocross freestyle se lance des défis toujours plus fous. Le dernier en date ? Sauter d’une falaise de 170 mètres de haut.

Dans la région skiable d’Avoriaz, en France, le pilote freestyle a envoyé sa moto réglée à 80 km/h sur une rampe de 7 mètres de haut, du haut d’une falaise de 170 mètres. Il a combiné un saut de 55 mètres avec un double saut périlleux avant et a atteint une vitesse de 150 kilomètres par heure en chute libre, toujours sur sa moto.

Le champion de motocross freestyle (FMX), courageux et (un peu) fou, a ensuite ouvert le parachute de sa moto grâce à un bouton situé sur la selle avant d’ouvrir le sien. Il a atterri quelques instants plus tard, 30 secondes précisément, tout en douceur, auprès de l’engin à deux roues. Il l’a enfourchée à nouveau pour partir à toute vitesse vers de nouvelles aventures.

Le méticuleux et exigent Pagès s’est entraîné à sauter en parachute puis en base jump pendant des mois, cumulant des centaines de sauts. Les mois de préparation de ce projet délirant, ainsi que les trois sauts, sont retracés dans un documentaire de 35 minutes disponible en ligne depuis ce mardi.