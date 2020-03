Le Coronavirus s'invite...jusqu'en conférence de presse de la Coupe Davis

On ne finit plus d'en parler, depuis quelques semaines, le Coronavirus est sur toutes les lèvres. En sport, de nombreux événements sont annulés ou postposés. Résultat, face à la menace grandissante quant à une éventuelle transmission du virus, on prend ses précautions. Et dans certains cas, ces précautions peuvent prendre une telle ampleur que les images en deviennent surréalistes.

Jugez plutôt par vous-mêmes cette photo d'une conférence de presse entre la Corée du Sud et l'Italie en marge de la Coupe Davis. La conférence se déroulant à Cagliari, en Sardaigne, les organisateurs ont préféré laisser des écarts énormes entre les sièges des personnes présentes.