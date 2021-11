Le Community Manager de Simon Mignolet et Arthur Theate s'emmêle les pinceaux et confond les deux comptes...au pire moment

En football, il n'est pas rare que les réseaux sociaux de plusieurs joueurs soient gérés par la même personne. Et dans certains cas, cela peut générer des imbroglio assez drôles, regardez.

Dimanche soir, après le partage de Bruges face au Standard et la prestation assez décevante de Simon Mignolet, le Diable rouge a voulu s'excuser sur les réseaux sociaux. S'excuser pour ce faux-pas qui aurait pu lui être imputé.

Le Community Manager de Mignolet a donc formulé les pensées de son client en publiant ceci sur Twitter : "Mauvaise journée, je me sens responsable aujourd'hui. J'ai abandonné l'équipe et les supporters. On reviendra après la trêve internationale. #BluvnGoan" le tout assorti d'un émoji coeur bleu.

Seul hic, le community manager avait semble-t-il passé une mauvaise nuit puisqu'il a publié ce message sur le compte Twitter...d'Arthur Theate, suscitant l'hilarité de nombreux internautes. Le Néo Diable rouge Theate a, lui, bien dû se demander ce qui lui arrivait.