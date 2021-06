Le bonheur de nos commentateurs RTBF au moment du but de Thorgan Hazard

La joie de nos commentateurs RTBF au moment du but de Thorgan Hazard - Diables rouges : Belgique -... Devant nos écrans ou face à notre poste de radio, nous sommes nombreux à avoir sauté, crié et jubilé au moment du but de Thorgan Hazard. Un moment d'ivresse qui a parcouru la Belgique du Nord au Sud et d'Est en Ouest. A quelques 1700 km de là, l'euphorie était également de mise dans le clan belge comme dans les gradins. Une joie énorme qui a également fait vibrer nos commentateurs présents sur place : Manuel Jous et Eby Brouzakis, aux commentaires pour la Radio, et Vincent Langendries et Philippe Albert, aux commentaires pour la TV. L'euphorie de nos 4 hommes a été captée par les caméras que nous avions soigneusement installées devant les postes commentateurs. Des image à savourer sans modération.