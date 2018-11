La nouvelle coupe de Marouane Fellaini, l'oeuvre du coiffeur ucclois Michel Sebahat

Le coiffeur, situé dans une portion chic de la chaussée de Waterloo, a joué avec les cheveux du Red Devil. "C'est moi qui ai réalisé ses tresses, après la Coupe du Monde au Brésil. Il avait annoncé qu'il se raserait les cheveux si les Diables gagnaient la Coupe. Ils n'ont pas gagné mais on a eu un délire. Je lui ai fait des tresses et tout le monde a cru qu'il avait vraiment coupé ses cheveux", se rappelle Michel. Ce n'est pas tout : les mèches blondes, c'est Michel également. "Avant l'Euro en France en 2016, on a refait le buzz avec cette coupe. Cela lui donnait un petit look de surfeur."

"J'ai rencontré Marouane à une soirée, avec des amis communs", nous raconte Michel, entre deux clients. "On a créé un lien. Plus tard, il est venu chez moi. Notre ami commun m'a dit : Marouane est aujourd'hui à un bon niveau footballistiquement, il faut que tu t'occupes de ses cheveux. Fellaini avec sa coiffure afro, il n'y avait pas 36.000 personnes qui pouvaient la porter. J'ai donc dit OK et j'ai relevé le défi. Cela fait maintenant cinq ans que je la soigne. Je suis sa personne de confiance à ce nouveau."

A la paire de ciseaux, pas à la tondeuse

Et puis, cette semaine, LA transformation, celle qui fait l'objet de publications sur les sites du monde entier. Michel nous tend même un article en farsi, rédigé par un journal iranien. "On s'est dit: on veut du changement! Marouane et ses cheveux, c'est un changement tous les deux ans. On voulait une nouvelle coupe. Et puis tout le monde se demandait quand Fellaini allait raser ses cheveux. Après plusieurs moments de réflexion, on a beaucoup échangé, on a communiqué par messages. Et puis il est venu et je me suis mis au travail. On n'a pas cherché à comprendre."

Michel prend alors ses ciseaux et son peigne. "Je n'ai pas rasé à la tondeuse. Je l'ai fait à l'ancienne, en douceur, dans le respect de la matière comme Marouane a une bonne qualité de cheveux, bien entretenus. Il a un cheveux de type méditerranéen, afro, frisottant. Comment de temps cela a pris? Impossible à dire. On papotait en même, on s'est raconté nos vies, on n'a pas vu le temps passer. On est amis mais on n'a pas l'occasion de se voir souvent même si j'ai déjà été le voir à Manchester." Les mèches blondes tombent au sol, les unes après les autres. Avant le résultat final.

"On le remarquera moins vite"

Lequel : une coupe courte, comme celle portée lors de son époque liégeoise avec le Standard. "Cette coupe lui va super bien et les gens adorent sur les réseaux sociaux", souligne Michel. "On savait que cela allait faire parler. Aujourd'hui, sa coupe s'est adoucie, on l'allège. Maintenant, sur le terrain, on le remarquera moins vite. Il sera plus fluide."

"A la fin, il a souri et on s'est dit: Waouh!"

Mais comment Big Mo a-t-il réagi, en se regardant dans le miroir? "Il a souri, moi aussi. On s'est dit: "Waouh! Pourquoi on l'a pas fait depuis longtemps?"", raconte le coiffeur. "Il n'a pas été si surpris que cela vu qu'il avait déjà eu cette coupe courte. Il n'a pas regretté non plus. Bon, ok, ça faisait longtemps qu'il avait une coupe afro. Mais quand j'ai commencé à couper, j'ai vu son visage s'ouvrir encore plus. C'était gai et on a partagé ce moment à deux. Le changement chez une personne, ça fait toujours du bien, ça booste. Actuellement, il est dans un bon créneau avec Manchester United. Lors du dernier match de son équipe en Champions League, même l’entraîneur de la Juventus de Turin lui a tiré son chapeau pour sa prestation. Marouane est une icône avec sa coiffure mais aussi grâce à ses talents de footballeur qui sont exceptionnels."

Michel, Molenbeekois d'origine, coiffe plusieurs footballeurs, comme Adnan Januzaj depuis longtemps, un ami proche. "Mais aussi des joueurs de D1 pour lesquels on ne communique pas beaucoup pour des raisons privées. Mais Marouane et Adnan sont de très bons amis", raconte celui qui arbore dans son salon, deux maillots de ses amis portés pendant le dernier Mondial en Russie. "C'est un plaisir pour le coiffeur que je suis. Après 14 années dans le métier, je ne m'attendais pas à arriver à ce niveau. Mon métier, je l'aime et je le fais partager au travers de mon salon de coiffure et mon équipe."