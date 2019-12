La météo empêche le ravitaillement de Horn et Ousland en Arctique

Le calvaire de Mike Horn et de Borge Ousland continue. Les deux explorateurs n’arrivent pas à rejoindre les deux aventuriers polaires qui doivent les ravitailler.

Trois kilomètres et un chenal séparent actuellement les 4 hommes. Les conditions météo extrêmes les empêchent d’avancer. La tempête est tellement forte que les deux paires ont décidé d’attendre de chaque côté du chenal. Quand le vent se sera calmé ils tenteront la traversée. Les deux explorateurs espèrent être ravitaillés en fin de journée.

Le but de Horn et Ousland était de traverser l’océan Glacial Arctique pendant l’été polaire en passant par le pôle Nord, en trois mois, soit 1500 kilométriques dans des conditions dantesques. D’abord en bateau, ensuite sur des skis. Partis en août de l’Alaska en bateau, ils sont à pied et à ski depuis la fin du mois de septembre et un seul traîneau. Du coup ils ont dû se rationner en nourriture mais comme ils ont pris beaucoup de retard dans leur progression ils sont à présent à court de vivres. Ils ont perdu beaucoup de poids, souffrent de blessures dues au froid. Malgré une situation préoccupante ils refusent d’abandonner et d’être secourus.

L'aventurier de nationalité suisse et sud-africaine Mike Horne et son complice Norvégien Borge Ousland attendent donc le ravitaillement pour pouvoir reprendre la route vers leur destination finale la ville norvégienne de Svalbard.