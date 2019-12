Le bonnet de Penneteau, l'humilité de Lamkel Zé et l"Elvis Fouettard" de Waasland dans le zapping de la 18e journée - © Tous droits réservés

La danse étrange d'Anderlecht, les spasmes de Goreux et un recours au VAR interminable dans le... Ce lundi soir, pour l’émission La Tribune, Quentin Volvert et Jonathan Anciaux repassent sur la vingtième journée de Pro League en mettant en avant les scènes cocasses et décalées qui ont émaillé les terrains de division 1A.