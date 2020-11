La caméra "intelligente" confond le ballon et le crâne de l’arbitre

Le football mondial a de plus en plus de liens avec la technologie : ligne virtuelle pour repérer les hors-jeu, assistance sur la ligne de but, arbitrage vidéo pour soutenir les arbitres et puis une nouveauté : une caméra dotée d’intelligence artificielle pour filmer les rencontres. Le club de Inverness Caledonian Thistle FC en a fait les frais.

C’était la semaine passée en Ecosse lors d’une rencontre en deuxième division. L’intelligence artificielle d’une caméra a pris la tête de l’arbitre de ligne pour le ballon. Ou quand la technologie montre ses limites.

Alors que l’Europe se confine à nouveau, le sport essaye de garder le cap. Les équipes veulent continuer à jouer mais ne reçoivent plus de public. Comme dans beaucoup d’autres secteurs, la technologie apparaît comme une alternative pour faire venir le match jusqu’aux spectateurs.

Certaines équipes misent sur une diffusion sur Youtube par exemple mais, faute de moyens pratiques et économiques, elles ne peuvent employer un cameraman.

Une caméra programmée pour suivre le ballon durant tout le match grâce à l’intelligence artificielle semblait donc être LA solution. Encore fallait-il que la caméra ne confonde pas la balle avec le crâne chauve et brillant du juge de ligne.

La caméra qui retransmettait le match en direct, n’a cessé de zoomer sur la calvitie du juge de touche. Impossible donc pour les supporters privés de stade de regarder correctement le match depuis chez eux. Un peu exaspérés, ils ont raté le seul but que l’équipe a marqué ce jour-là. Ce bug a décroché de nombreuses publications sur les réseaux sociaux. Rires : 1 – technologie : 0.