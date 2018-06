La Belgique a déjà gagné le Mondial ... des Miss grâce à Zoé Brunet

Zoé Brunet a remporté le titre de "Miss Mondial", vendredi soir à l'Europa-Park de Rust en Allemagne. L'étudiante namuroise de 18 ans a devancé dan ce concours de beauté les 31 miss représentant les 31 autres nations présentes lors du Mondial de football en Russie qui débute le 14 juin.



Les 32 jeunes filles, âgées entre 18 et 33 ans, ont défilé dans le maillot de leur équipe nationale, en robe du soir et en bikini. La connaissance du football a aussi fait partie de la compétition.



La Belgique a devancé l'Allemagne, représentée par Anahita Rehbein, et le Danemark, qui avait mis ses espoirs en Amanda Petri. "Je suis fière de mon titre. J'espère que l'équipe nationale belge va maintenant faire comme moi et gagner le titre à la Coupe du monde", a confié l'heureuse lauréate qui avait terminé première lauréate d'Angeline Flor Pua lors de l'élection de Miss Belgique 2018 le 13 janvier dernier à La Panne.