L'ultimate frisbee, une discipline qui gagne à être connue

L’équipe belge des moins de 20 ans d’ultimate frisbee a signé un solide exploit en allant chercher une 4e place aux championnats du monde à Toronto (sur 18) qui se jouaient du 19 au 25 août. Un authentique exploit passé un peu inaperçu. La Belgique a notamment fait douter les Etats-Unis, véritables épouvantails de ce sport. L’occasion pour nous d’aller à la rencontre de ce sport qui chez nous tarde à être reconnu. Eby Brouzakis en a parlé avec Quentin Walsh le coach de l’équipe qui revient sur l’exploit d’avoir fait douter les Etats-Unis.

C'était un énorme exploit, une grosse performance pour nous et la plus grande performance jamais réalisée en championnat du monde par une équipe belge. Aux Etats-Unis, ils ont un staff professionnel qui est payé pour ça, ils ont des coachs qui sont très très forts dans leur domaine, c'est un sport extrêmement développé contrairement à ici en Europe donc c'est une grande fierté pour nous et pour les jeunes d'arriver à presque les battre.

D'autant plus qu'ici le statut de vos joueurs est totalement amateur, ils doivent payer eux-mêmes leurs billets d'avion ou alors ils doivent récolter de l'argent pour y parvenir, l'encadrement n'est évidement pas le même..

D'habitude, on a du mal à tout simplement participer à ce genre de championnat du monde parce que ça se déroule souvent sur un continent différent. On a vraiment voulu essayer de marquer le coup et faire vivre une grosse aventure à nos jeunes, on a réussi à le faire mais c'est effectivement les jeunes qui payent pour leurs tickets d'avion, pour la nourriture, pour le championnat et même nous en tant que coaches, nous sommes passionnés, on fait ça parce qu'on aime ça, mais on ne gagne absolument aucun argent.

Aux Etats-Unis et au Quebec, il y a une véritable culture de ce sport..

L'ultimate frisbee aux Etats-Unis était le 5ème ou 4ème sport le plus pratiqué

8000 personnes ont visionné cette rencontre face aux Etats-Unis sur Youtube en direct, ça en dit long sur la portée de ce sport et de votre exploit

Oui, il y a vraiment eu un impact ici en Belgique, tout nos amis aussi ont regardé, ont fait passer le mot et on a vraiment eu plein d'encouragements de tout le monde, c'était vraiment un grand grand moment et cela va rester des chouettes souvenirs et c'est génial.