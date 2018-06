Le Brésil s’est fait peur cette après-midi face au Costa-Rica mais a finalement arraché les 3 points grâce à deux buts inscrits dans les arrêts de jeu.

Si Neymar s’est chargé du 2-0, c’est Philippe Coutinho qui a délivré toute son équipe à la 91ème minute. Et l'on peut dire que ce but a fait le bonheur de son entraîneur Tite. Tant et si bien qu'en voulant le célébrer, le coach de la seleçao en est tombé.