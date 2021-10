L'énorme bourde du gardien Danny Ward qui coûte très cher au pays de Galles...et fait les affaires des Diables

Dure, la vie de gardien. Quand tout va bien, on est rarement remercié pour services rendus. Par contre, quand tout va mal, tous les projecteurs ont tendance à se braquer sur soi de façon aussi rapide qu'inattendue.

Ce cruel refrain, le solide portier gallois Danny Ward l'a connu vendredi soir. Alors que son équipe affrontait la République tchèque lors des éliminatoires pour le prochain mondial, il a commis une boulette monumentale...qui coûte finalement très cher.

Sollicité en retrait par Aaron Ramsey, Ward a complètement raté son contrôle et laissé filer le cuir dans son propre but. Une action, déjà vue à maintes et maintes reprises, mais qui est toujours douloureuse quand on se met dans la peau d'un gardien.

Surtout que par la suite, le pays de Galles a fait jeu égal avec la République Tchèque pour arracher le point du partage (2-2). Un match nul qui n'arrange personne puisque les deux formations plafonnent toutes les deux à 8 petits points (en 5 matches pour les Gallois, 6 pour les Tchèques).

Enfin, qui n'arrange personne, si. Les Diables, puisque ce partage entre leurs deux rivaux principaux permet aux Belges de s'isoler encore un petit peu plus (16 points) en tête du groupe et d'avoir un pied et quatre orteils au Mondial 2022.