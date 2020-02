Jürgen Klopp répond à une lettre d’un jeune fan de Manchester United

Un jeune fan de Manchester United a écrit une lettre directement à Jürgen Klopp en lui demandant d’arrêter de gagner des matches car il ne veut pas que Liverpool détienne le record d’invincibilité.

Liverpool n’en finit plus d’écrire l’histoire de la Premier League cette saison. L’équipe de Jürgen Klopp a déjà engrangé 25 victoires et un partage en 26 matches. Si le club continue comme ça, les Reds pourraient finir invaincu en championnat, ce que seul Arsenal a été capable de faire lors de la saison 2003-2004.

Ce scénario, un jeune supporter de Manchester n’en veut pas. Il a donc envoyé un courrier à l’entraîneur afin de lui demander de ne plus gagner. "Liverpool a gagné trop de matches. Si vous gagnez les 9 prochaines rencontres, vous aurez la meilleure invincibilité dans le foot anglais. En étant fan de United, ce serait triste", a écrit le jeune en demandant donc : "la prochaine fois, s’il est possible de perdre. J’espère vous avoir convaincu de ne plus jamais gagner le championnat ou tout autre match."