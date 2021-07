JO-2020 : Simone Biles, première sportive à avoir son emoji sur Twitter

La gymnaste américaine Simone Biles est la première sportive à avoir son emoji sur Twitter, a annoncé jeudi le réseau social.

L’emoji (pictogramme utilisé sur les réseaux sociaux et sur les téléphones portables) représente une chèvre portant un justaucorps, une médaille d’or autour du cou, une référence au titre de meilleure gymnaste de l’histoire (Greatest of all time, GOAT, mot qui signifie chèvre en anglais), qu’elle revendique volontiers.

Biles a elle-même commencé à porter en compétition un justaucorps orné d’une tête de chèvre en paillettes afin, dit-elle, de susciter des vocations. "J’espère que les enfants qui regarderont n’auront plus honte d’être bons dans quelque domaine que ce soit", expliquait-elle récemment dans une interview.