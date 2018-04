Ivre, il devient millionnaire grâce à son club de coeur

Leyton Orient, c’est un club de 5eme division basé dans la banlieue de Londres mais qui est l’un des plus anciens clubs anglais puisqu’il a été fondé en 1881. Il n’a pas un grand palmarès car il n’a joué qu’une seule fois en division 1 et son plus grand exploit est d’avoir atteint à une reprise les ½ finale de la Coupe d’Angleterre.

Si ce club n’a rien d’extraordinaire, pourquoi alors en parler ? Tout simplement parce qu’il a fait récemment le bonheur de l’un de ses plus fervents supporters. Leyton Orient a changé la vie de Paul Long, un fan de la première heure qui, un jour, regarde le match de son équipe favorite dans un pub (comme cela se fait souvent en Angleterre) en compagnie de ses potes. Un après-midi entre potes (comme tant d’autres) arrosé de bières, beaucoup de bières !

Au final, Leyton s’impose 3-0 et Paul fête cela comme il se doit. Avant de rentrer chez lui, c’est là qu’arrive le coup de génie. Il s’arrête dans un bureau de paris pour miser quelques pounds à la loterie. Est-ce l’euphorie de la victoire ou les effets de l’alcool ? Paul décide de jouer 6 numéros ayant un rapport avec son club fétiche.

Numéros de son joueur préféré, le score du match, etc… Les 3, 11, 16, 36, 43 et 59.

Et donc quelle est la suite ? Ne me dites pas qu’il a gagné ? oui, il a bien gagné mais combien selon vous ? La vérité c’est qu’à son réveil, Paul ne se souvenait de rien. Sauf qu’en fouillant dans sa poche, il retrouve son ticket de Lotto et en vérifiant la grille, c'est la stupéfaction. Il se rend compte qu’il a remporté le gros lot de 9.3 millions de livres (plus de 10.6 millions d’euros). Incroyable mais vrai.

Et depuis comment se porte notre ami Paul ? L’histoire a vite fait le tour de son quartier et en quelques heures, Paul est devenu un héros dans tout le pays.

La cellule communication du club de Leyton Orient n’a pas perdu de temps et elle a invité Paul à raconter son histoire lors d’une interview exclusive pour les réseaux du club. Paul a été accueilli comme un chef d’état et a reçu en cadeau deux abonnements pour lui et son fils.

Un reportage devenu mythique puisque Paul termine son interview en saluant sa femme : "J’aimerais saluer mon épouse qui depuis quelques temps a demandé le divorce. Et bien je profite de cette interview pour lui dire que j’accepte sa proposition".

C’est bien connu quand on aime, on ne compte pas. Sacré Paul.