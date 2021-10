Le ballon de baudruche a sa coupe du monde. La première édition a été remportée il y a quelques jours par le Pérou. Et derrière cette organisation, on retrouve une star du FC Barcelone, Gerard Pique. Le joueur, qui est également homme d’affaires, a décidé de se lancer dans une entreprise originale. Après avoir pris les commandes de la Coupe Davis, Pique continue sa diversification avec la "Balloon World Cup".

Ce nouveau sport insolite a la cote en Amérique du Sud et sur le vieux continent. Les matches se déroulent dans une pièce qui ressemble à un appartement. Pendant cette coupe du monde, en plus des tables, des chaises et des fauteuils, on retrouvait également une voiture. Le terrain était vitré pour ne rien rater des matches. Des matches qui ont cartonné sur le réseau Twitch, avec 8 millions de specateurs.