Insolite : il devait juste filmer un 100m, il l'a "gagné"

Il est sans doute devenu officieusement le cameraman le plus rapide du monde... Hao Xiaoyang, étudiant en éducation physique, était chargé de filmer un 100m lors d'une compétition universitaire en Chine. Son objectif, en bord de piste, était de courir à la hauteur des participants afin d'offrir des images latérales, comme celles des caméras automatiques fixées dans les stades lors des grandes compétitions.

Parti avec quelques mètres d'avance, en tenant caméra et stabilisateur à bout de bras, l'étudiant a réussi à conserver une avance constante et régulière pour terminer... premier de la course, devant les athlètes pourtant lancés depuis les starting-blocks.

Félicité par de nombreux internautes chinois sur les réseaux sociaux, le Usain Bolt de la caméra a déclaré à l'agence Reuters qu'il voulait tout simplement capturer les meilleures images possible.