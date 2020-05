Le confinement permet d'obtenir quelques perles. Celle-ci, dénichée sur le compte Youtube de Creezy, vaut le déplacement.

Le youtubeur, spécialiste des trickshots, nous a concocté un panier de basket victorieux en 70 étapes, intitulé "The swiss Machine". On saluera non seulement la complexité de la Machine de Rube Goldberg qu'il a confectionnée mais aussi l'habilité à la filmer en une fois.