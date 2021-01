"Il fallait juste le faire jouer" : Francfort trolle Zidane et le Real après le doublé de Jovic

Dire que le passage de Luka Jovic au Real Madrid ne restera pas dans les annales serait presque un euphémisme. A la Maison Blanche depuis juillet 2019, le Serbe n'est jamais réellement rentré dans les petits papiers de Zinédine Zidane qui ne le considérait que comme une 3e (voire 4e) option offensive et qui ne l'utilisait donc qu'avec parcimonie. Le bilan de Jovic à Madrid est donc plus que famélique : 32 matches dont 11 seulement en tant que titulaire pour...deux petits buts et deux passes décisives.

Sur une voie de garage chez les Merengue, l'homme qui avait coûté 60 millions d'euros a profité du mercato hivernal pour rentrer au bercail et retrouver Francfort, le club dans lequel il avait explosé aux yeux du grand public. Prêté, le Serbe n'a pas mis longtemps à s'illustrer. Il a en effet planté un doublé pour son (nouveau) baptême du feu avec le club allemand et ainsi contribué à la victoire de Francfort contre Schalke (3-1).

Euphorique, le compte Twitter...espagnol de Francfort n'a pas pu s'empêcher de glisser un gentil tacle à Zinédine Zidane et au Real Madrid. "Vous voyez, il fallait tout simplement le faire jouer. Quel beau retour aux sources" peut-on lire.

Une façon indirecte de dire au technicien français que Jovic méritait sans doute mieux qu'une place sur le banc de touche.